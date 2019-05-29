Депутати підтримали інвесторів "Патріотики на озерах" - Галасюк

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Комітет верховної ради з питань промислової політики та підприємництва на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти в цілому проект Постанови №10225 щодо захисту прав і законних інтересів громадян і суб'єктів підприємництва при будівництві на ж/м Осокорки-Центральні у Дарницькому районі м. Києва. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Віктор Галасюк, передає УНН. 

У свою чергу, за словами прес-секретаря АТ АКБ "Аркада" Людмили Горіцької, цей крок є серйозним зрушенням у вирішенні всіх спірних питань навколо забудови "Патріотика на озерах".

Нагадаємо, раніше заступник Кличко Олександр Спасібко підтвердив дійсність всіх дозвільних документів у забудовника та зазначив, що жодних змін до реєстру не внесено.

На думку політолога Гаєвського, конфлікт навколо "Патріотики на озерах" штучний.

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