Депутати підтримали інвесторів "Патріотики на озерах" - Галасюк
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Комітет верховної ради з питань промислової політики та підприємництва на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти в цілому проект Постанови №10225 щодо захисту прав і законних інтересів громадян і суб'єктів підприємництва при будівництві на ж/м Осокорки-Центральні у Дарницькому районі м. Києва. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Віктор Галасюк, передає УНН.
У свою чергу, за словами прес-секретаря АТ АКБ "Аркада" Людмили Горіцької, цей крок є серйозним зрушенням у вирішенні всіх спірних питань навколо забудови "Патріотика на озерах".
Нагадаємо, раніше заступник Кличко Олександр Спасібко підтвердив дійсність всіх дозвільних документів у забудовника та зазначив, що жодних змін до реєстру не внесено.
На думку політолога Гаєвського, конфлікт навколо "Патріотики на озерах" штучний.