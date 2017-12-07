Депутаты добиваются подорожания топлива - операторы рынка

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 61264 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 39088 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105331 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106897 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 124100 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104975 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107028 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113015 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117335 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Народные депутаты внесли поправку к законопроекту № 6776-д (подготовленному ко второму чтению), которая предусматривает введение в Украине ввозной пошлины на нефтепродукты со ставкой 5,5%. И это приведет к дестабилизации общей экономической ситуации в стране, считают представители Нефтегазовой ассоциации, передают УНН со ссылкой на пресс-релиз НАУ

“Участники рынка, которые входят в состав крупнейшего отраслевого объединения страны и обеспечивают до 80% импорта топлива, серьезно обеспокоены поправками, внесенными народными депутатами к законопроекту № 6776-д, подготовленному ко второму чтению.

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Особую критику вызывает предложение по введению в Украине ввозной пошлины на нефтепродукты со ставкой 5,5%. Операторы считают, что эти нововведения приведут к искривлению конкуренции и поставят в неравные условия импортеров и отечественные нефтеперерабатывающие предприятия”, - отмечают в НАУ.

Как сообщал УНН, отечественный нефтетрейдеры не заинтересованы в повышении цен на топливо, поскольку в таком случае они теряют потребителя: падает спрос и обьемы продаж ресурса.

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