Депутаты добиваются подорожания топлива - операторы рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Народные депутаты внесли поправку к законопроекту № 6776-д (подготовленному ко второму чтению), которая предусматривает введение в Украине ввозной пошлины на нефтепродукты со ставкой 5,5%. И это приведет к дестабилизации общей экономической ситуации в стране, считают представители Нефтегазовой ассоциации, передают УНН со ссылкой на пресс-релиз НАУ.
“Участники рынка, которые входят в состав крупнейшего отраслевого объединения страны и обеспечивают до 80% импорта топлива, серьезно обеспокоены поправками, внесенными народными депутатами к законопроекту № 6776-д, подготовленному ко второму чтению.
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Особую критику вызывает предложение по введению в Украине ввозной пошлины на нефтепродукты со ставкой 5,5%. Операторы считают, что эти нововведения приведут к искривлению конкуренции и поставят в неравные условия импортеров и отечественные нефтеперерабатывающие предприятия”, - отмечают в НАУ.
Как сообщал УНН, отечественный нефтетрейдеры не заинтересованы в повышении цен на топливо, поскольку в таком случае они теряют потребителя: падает спрос и обьемы продаж ресурса.