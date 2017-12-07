Депутати домагаються подорожчання палива - оператори ринку

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Народні депутати внесли поправку до законопроекту № 6776-д (підготовленому до другого читання), яка передбачає введення в Україні ввізного мита на нафтопродукти зі ставкою 5,5%. І це призведе до дестабілізації загальної економічної ситуації в країні, вважають представники Нафтогазової асоціації, передає УНН з посиланням на прес-реліз НАУ.

"Учасники ринку, які входять до складу найбільшого галузевого об'єднання країни і забезпечують до 80% імпорту палива, серйозно стурбовані поправками, внесеними народними депутатами до законопроекту № 6776-д, підготовленого до другого читання.

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Особливу критику викликає пропозиція щодо введення в Україну ввізного мита на нафтопродукти зі ставкою 5,5%. Оператори вважають, що ці нововведення приведуть до викривлення конкуренції та поставлять у нерівні умови імпортерів і вітчизняні нафтопереробні підприємства", - відзначають в НАУ.

Як повідомляв УНН, вітчизняні нафтотрейдери не зацікавлені в підвищенні цін на паливо, оскільки в такому випадку вони втрачають споживача: падає попит і обсяги продажів ресурсу.

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