Депутата Миргородского горсовета разоблачили на получении взятки в размере 66,7 тыс. долл. от местного фермера

Депутата Миргородского горсовета, члена земельной комиссии разоблачили на получении неправомерной выгоды в сумме 66,7 тыс. долларов за решение земельного вопроса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Прокуроры САП и детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ разоблачили депутата Миргородского городского совета, члена земельной комиссии, на получении неправомерной выгоды в сумме 66,7 тыс. долл. за решение земельного вопроса - говорится в сообщении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о депутате Миргородского городского совета Михаиле Лавицком.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, чиновник выразил просьбу местному фермеру предоставить неправомерную выгоду в сумме 66,7 тыс. долларов за содействие в продлении срока действия аренды земельных участков и аренды новых. В частности, злоумышленник обещал за предоставленную неправомерную выгоду лично проголосовать и обеспечить достаточное количество голосов за принятие нужных решений на заседании земельной комиссии и сессии городского совета.

"Депутата уличили на "горячем" в момент передачи денежных средств и задержали согласно ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщает САП.

Уголовное правонарушение квалифицировано по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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