Депутат сельсовета требовал 1 млн грн за землю под захоронение в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Депутат Гостомельского сельсовета Киевской области требовал 1 млн грн взятки за выделение участков земли под захоронения. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Сотрудники управления защиты экономики Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры и совместно с сотрудниками отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления области задокументировали противоправную деятельность одного из депутатов Гостомельского поселкового совета. Мужчина требовал взятку в сумме 1 млн гривен за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших", - говорится в сообщении.
Как отмечается, правоохранители задокументировали преступный факт при получении части неправомерной выгоды в сумме 312 500 гривен.
В автомобиле народного избранника, который задержан в порядке ст.208 УПК Украины, изъяты средства, полученные преступным путем. Также изъяты поддельные акты депутата поселкового совета о факте проживания лиц на территории поселкового совета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, оперативники Управления защиты экономики в Кировоградской области совместно со следователями областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области разоблачили руководителя одного из отделов Кировоградской ОГА во взяточничестве.