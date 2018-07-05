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Депутат сільради вимагав 1 млн грн хабара за землю під поховання на Київщині

Депутат сільради вимагав 1 млн грн хабара за землю під поховання на Київщині

Київ • УНН

 • 14545 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Депутат Гостомельської сільради Київської області вимагав 1 млн грн хабара за виділення ділянок землі під поховання. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

"Працівники управління захисту економіки Київщини під процесуальним керівництвом прокуратури та спільно зі співробітниками відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління області задокументували протиправну діяльність одного з депутатів Гостомельської селищної ради. Чоловік вимагав хабар у сумі 1 млн гривень за виділення 100 земельних ділянок під поховання померлих", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці задокументували злочинний факт під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 312 500 гривень.

В автомобілі народного обранця, якого затримано в порядку ст.208 КПК України, вилучені кошти, отримані злочинним шляхом. Також вилучені підроблені акти депутата селищної ради про факт проживання осіб на території селищної ради. Наразі тривають обшуки за місцем проживання фігуранта.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, оперативники Управління захисту економіки у Кіровоградській області спільно зі слідчими обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області викрили очільника одного з відділів Кіровоградської ОДА у хабарництві.

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