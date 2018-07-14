Денисова просит советника Путина проинформировать о состоянии здоровья Куку и Балуха
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит советника президента РФ Михаила Федотова проинформировать ее о состоянии здоровья украинских политзаключенных Эмира-Усеина Куку и Владимира Балуха, которые объявили бессрочную голодовку. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
“С просьбой я обратилась в отношении гражданина Украины Эмира-Усеина Куку, который объявил бессрочную голодовку. Его состояние здоровья стремительно ухудшается. Попросила также срочно его обследовать с предоставлением соответствующего медицинского заключения Владимира Балуха, который находится в Раздольненском изоляторе временного содержания и голодает уже 117 суток. Состояние его здоровья тоже стремительно ухудшается”, — написала Денисова.
Напомним, Денисова также просит Федотова предоставить информацию об основаниях перемещения в психбольницу украинского политзаключенного Станислава Клыха.
Как сообщал УНН, Клих не давал согласия на помещение в психбольницу.