Денисова просит советника Путина проинформировать о состоянии здоровья Куку и Балуха

“С просьбой я обратилась в отношении гражданина Украины Эмира-Усеина Куку, который объявил бессрочную голодовку. Его состояние здоровья стремительно ухудшается. Попросила также срочно его обследовать с предоставлением соответствующего медицинского заключения Владимира Балуха, который находится в Раздольненском изоляторе временного содержания и голодает уже 117 суток. Состояние его здоровья тоже стремительно ухудшается”, — написала Денисова.

Напомним, Денисова также просит Федотова предоставить информацию об основаниях перемещения в психбольницу украинского политзаключенного Станислава Клыха.

Как сообщал УНН, Клих не давал согласия на помещение в психбольницу.