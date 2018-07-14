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Денісова просить радника Путіна поінформувати про стан здоров'я Куку та Балуха

Денісова просить радника Путіна поінформувати про стан здоров'я Куку та Балуха

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова просить радника президента РФ Михайла Федотова поінформувати її про стан здоров я українських політв язнів Еміра-Усєїна Куку та Володимира Балуха, які оголосили безстрокове голодування. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“З проханням я звернулася щодо громадянина України Еміра-Усєїна Куку, який оголосив безстрокове голодування. Його стан здоров’я стрімко погіршується. Попросила також терміново його обстежити з наданням відповідного медичного висновку Володимира Балуха, який перебуває в Раздольненському ізоляторі тимчасового тримання і голодує вже 117 діб. Стан його здоров’я теж стрімко погіршується”, — написала Денісова.

Нагадаємо, Денісова також просить Федотова надати інформацію про підстави переміщення до психлікарні українського політв'язня Станіслава Клиха.

Як повідомляв УНН, Клих не давав згоди на поміщення до психлікарні.

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