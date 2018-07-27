Денисова написала письмо Москальковой по обмену политзаключенных

"Несмотря на все усилия украинских представителей в ТКГ, инициатива Украины об освобождении политзаключенных - граждан Украины, которых незаконно удерживают в Российской Федерации, а также на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь одновременно с освобождением 36 граждан Российской Федерации, задержанных или осужденных в Украине за совершение преступлений против государства Украина, так и остались без официального ответа российской стороны", - говорится в фотокопии письма Денисовой к Москальковой.

В письме украинского омбудсмена также отмечается, что Украина рассчитывает "на положительный ответ российской стороны на высказанное представителями Украины в ТКГ предложение провести следующее заседание гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске с участием Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Уполномоченного по правам человека в РФ с целью обсуждения вопросам организации гуманитарных визитов с целью проверки содержания взятых под стражу лиц, а также перемещения заключенных из мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

Как сообщал УНН, Россия до сих пор не предоставила ответа на предложение передать ей 36 удерживаемых в Украине россиян.