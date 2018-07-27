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Денісова написала листа Москальковій щодо обміну політв’язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Уповноважений Верхової Ради з прав людини Людмила Денісова написала листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій з пропозицією обміну українських політв’язнів на 36 російських громадян, передає УНН з посиланням на повідомлення секретаріату українського омбудсмена.

"Незважаючи на всі зусилля українських представників у ТКГ, ініціатива України про звільнення політув’язнених – громадян України, яких незаконно утримують в Російській Федерації, а також на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь одночасно зі звільненням 36 громадян Російської Федерації, затриманих чи засуджених в Україні за скоєння злочинів проти держави Україна, так і залишилися без офіційної відповіді російської сторони", - йдеться у фотокопії листа Денисової до Москалькової.

У листі українського омбудсмена також зазначається, що Україна розраховує "на позитивну відповідь російської сторони на висловлену представниками України в ТКГ пропозицію провести наступне засідання гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Уповноваженого з прав людини у РФ з метою обговорення питань організації гуманітарних візитів з метою перевірки утримання взятих під варту осіб, а також переміщення ув’язнених з місць несвободи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

Як повідомляв УНН, Росія досі не надала відповіді на пропозицію передати їй 36 утримуваних  в Україні росіян. 

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