День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря
Киев • УНН
Сегодня, 25 декабря, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня тыквенного пирога. Первые известные рецепты тыквенного пирога появились во французских и английских кулинарных книгах в конце 1600-х годов.
Сегодня, 25 декабря, все желающие могут присоединиться к ко Дню тыквенного пирога. Событие возникло в США, и постепенно приобрело популярность во многих странах мира, пишет УНН.
Тыквенный пирог имеет богатую историю, которая насчитывает около 400 лет.
Первые известные рецепты тыквенного пирога появились в французских и английских кулинарных книгах в конце 1600-х годов.
Десерт, каким мы знаем его сегодня, начал формироваться из книги "Американская кулинария" Амелии Симмонс, которая была издана в 1796 году, и содержала рецепт тыквенного пудинга, запеченного в корочке.
В странах, которые пользуются латинским алфавитом, сегодня можно отметить День без буквы "L".
Это игривый праздник, который вращается вокруг каламбура в в английском языке на слово "Ноэль", что является синонимом Рождества. Слово "Ноэль" - это французское название Рождества Христова, которое часто используется во многих странах для обозначения самого праздника Рождества.
Это праздник для любителей каламбуров и тех, кто наслаждается лингвистическим творчеством. Это день, когда можно бросить себе вызов, избегая использования буквы "L" в устной и письменной речи.
По церковному календарю сегодня также День памяти святителя Спиридона, который жил в ІІІ веке на Кипре.
За свою непоколебимую веру в Господа Спиридон получил дал чудотворения, исцеления и изгнания бесов. Также имел сан епископа.
По преданию, во время длительной засухи на Кипре, Спиридон молитвами вызвал дождь.
Именины 25 декабря празднуют Мария, Иосиф, Спиридон, Леонид.
День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря
Сегодня, 25 декабря, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня тыквенного пирога. Первые известные рецепты тыквенного пирога появились во французских и английских кулинарных книгах в конце 1600-х годов.
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