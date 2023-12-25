День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  257861 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  226803 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  178848 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  171985 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  207043 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  209700 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  166928 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  150564 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  146365 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132988 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122078 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113681 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103896 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  147099 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  144141 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
den-tikvennogo-piroga-chto-yeshche-mozhno-otmetit-25-dekabrya

День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 04:09  •  6174 просмотра

Read in English

Сегодня, 25 декабря, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня тыквенного пирога. Первые известные рецепты тыквенного пирога появились во французских и английских кулинарных книгах в конце 1600-х годов.

Сегодня, 25 декабря, все желающие могут присоединиться к ко Дню тыквенного пирога. Событие возникло в США, и постепенно приобрело популярность во многих странах мира, пишет УНН.

Тыквенный пирог имеет богатую историю, которая насчитывает около 400 лет.

Первые известные рецепты тыквенного пирога появились в французских и английских кулинарных книгах в конце 1600-х годов.

 Десерт, каким мы знаем его сегодня, начал формироваться из книги "Американская кулинария" Амелии Симмонс, которая была издана в 1796 году, и содержала рецепт тыквенного пудинга, запеченного в корочке.

В странах, которые пользуются латинским алфавитом, сегодня можно отметить День без буквы "L".

Это игривый праздник, который вращается вокруг каламбура в в английском языке на слово "Ноэль", что является синонимом Рождества. Слово "Ноэль" - это французское название Рождества Христова, которое часто используется во многих странах для обозначения самого праздника Рождества.

Это праздник для любителей каламбуров и тех, кто наслаждается лингвистическим творчеством. Это день, когда можно бросить себе вызов, избегая использования буквы "L" в устной и письменной речи.

По церковному календарю сегодня также  День памяти святителя Спиридона, который жил в ІІІ веке на Кипре.

За свою непоколебимую веру в Господа Спиридон получил дал чудотворения, исцеления и изгнания бесов. Также имел сан епископа.

По преданию, во время длительной засухи на Кипре, Спиридон молитвами вызвал дождь.

Именины 25 декабря празднуют Мария, Иосиф, Спиридон, Леонид.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
День гарбузового пирога. Що ще можна відзначити 25 грудня
Pumpkin pie day. What else can be celebrated on December 25
Новости по теме

День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня тыквенного пирога. Первые известные рецепты тыквенного пирога появились во французских и английских кулинарных книгах в конце 1600-х годов.

УНН Lite •   •  6174 просмотра
День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря

США увеличили территориальные притязаня в Арктике

США расширяют арктические территории в поисках ресурсов, что совпадает с действиями Канады и России. В центре внимания - стратегические минералы и энергетические запасы.

Новости Мира •   •  7952 просмотра
США увеличили территориальные притязаня в Арктике

Отбор на Евро-2024: где состоятся матчи с участием украинской сборной

Украина сыграет полуфинал отбора на Евро-2024 в Зенице, а в случае победы может сыграть финал во Вроцлаве.

Спорт •   •  9585 просмотра
Отбор на Евро-2024: где состоятся матчи с участием украинской сборной

Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в обмен на завершение войны – СМИ

Израиль рассматривает возможность предоставления иммунитета и депортации лидерам ХАМАС в обмен на освобождение заложников и прекращение войны.

Новости Мира •   •  12236 просмотра
Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в обмен на завершение войны – СМИ

В Южной Корее трое женщин погибли от удара током в общественной бане

Три пожилые женщины погибли от удара током в бане Седжонг в Южной Корее. Проводится расследование по подозрению в неисправности электрооборудования в джакузи.

Новости Мира •   •  12854 просмотра
В Южной Корее трое женщин погибли от удара током в общественной бане

Херсонцев призывают принимать тепло в дома

Власти Херсона призывают жителей подключиться к централизованному теплоснабжению, подчеркивая его важность для предотвращения повреждения зданий.

Общество •   •  13732 просмотра
Херсонцев призывают принимать тепло в дома

Украина не обращалась к Эстонии относительно выдачи мужчин, подлежащих мобилизации

Украина не обращалась к Эстонии с просьбой об экстрадиции призывников, несмотря на переговоры с украинским послом. Эстония не видит правовых оснований для экстрадиции.

Общество •   •  13982 просмотра
Украина не обращалась к Эстонии относительно выдачи мужчин, подлежащих мобилизации

Фармкомпания, производящая популярное лекарство от ожирения Ozempic, планирует построить мегафабрику в Ирландии

Компания Novo Nordisk планирует построить в Ирландии мегафабрику по производству лекарств от ожирения, чтобы создать 1100 рабочих мест и увеличить производственные мощности.

Экономика •   •  17474 просмотра
Фармкомпания, производящая популярное лекарство от ожирения Ozempic, планирует построить мегафабрику в Ирландии

Военно-морской флот США получил первую роботизированную подводную лодку

ВМС США получили от компании Boeing первую роботизированную подводную лодку Orca, предназначенную для длительных автономных миссий с целью укрепления господства на море.

Новости Мира •   •  17016 просмотра
Военно-морской флот США получил первую роботизированную подводную лодку

Ежегодный политической рейтинг в Германии возглавил министр обороны страны

Министр обороны Германии Борис Писториус возглавляет ежегодный политический рейтинг с 42% поддержки, опережая канцлера Олафа Шольца, который потерял 10 пунктов до 26%.

Политика •   •  18597 просмотра
Ежегодный политической рейтинг в Германии возглавил министр обороны страны