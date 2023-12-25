День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, все желающие могут присоединиться к ко Дню тыквенного пирога. Событие возникло в США, и постепенно приобрело популярность во многих странах мира, пишет УНН.

Тыквенный пирог имеет богатую историю, которая насчитывает около 400 лет.

Первые известные рецепты тыквенного пирога появились в французских и английских кулинарных книгах в конце 1600-х годов.

Десерт, каким мы знаем его сегодня, начал формироваться из книги "Американская кулинария" Амелии Симмонс, которая была издана в 1796 году, и содержала рецепт тыквенного пудинга, запеченного в корочке.

В странах, которые пользуются латинским алфавитом, сегодня можно отметить День без буквы "L".

Это игривый праздник, который вращается вокруг каламбура в в английском языке на слово "Ноэль", что является синонимом Рождества. Слово "Ноэль" - это французское название Рождества Христова, которое часто используется во многих странах для обозначения самого праздника Рождества.

Это праздник для любителей каламбуров и тех, кто наслаждается лингвистическим творчеством. Это день, когда можно бросить себе вызов, избегая использования буквы "L" в устной и письменной речи.

По церковному календарю сегодня также День памяти святителя Спиридона, который жил в ІІІ веке на Кипре.

За свою непоколебимую веру в Господа Спиридон получил дал чудотворения, исцеления и изгнания бесов. Также имел сан епископа.

По преданию, во время длительной засухи на Кипре, Спиридон молитвами вызвал дождь.

Именины 25 декабря празднуют Мария, Иосиф, Спиридон, Леонид.