"День тех, кто в решающее для Украины время сделал свой выбор": Зеленский выложил видео об украинских добровольцах

Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео об украинских добровольцах и поздравил тех, кто в решающее для Украины время сделал свой выбор в пользу защиты государства и людей, пишет УНН.

Сегодня - День украинского добровольца. День тех, кто в решающее для Украины время сделал свой выбор - выбор в пользу защиты нашего государства и людей. Большое уважение всем украинцам и украинкам, чья смелость сохраняет национальную независимость! Пусть будет светлой и вечной память обо всех наших людях, которые отдали свою жизнь ради Украины. Слава Украине! - написал Зеленский в соцсетях.

Сегодня День украинского добровольца: роль украинских добровольцев в отражении российской агрессии