День святого Николая. Что еще отмечаем шестого декабря
Киев • УНН
6 декабря украинцы отмечают День Святого Николая по новоюлианскому календарю, при этом традиционные обычаи, такие как дарение подарков детям, остаются неизменными. Также надо соблюдать запрет ругать детей и оскорблять пожилых людей.
Сегодня, шестого декабря, украинцы впервые, по новоюлианскому календарю, встречают День святого Николая, пишет УНН.
С изменением даты традиции праздника совсем не изменились. А детишки так же утром ожидают подарки.
Также в этот день строго запрещено:
- кричать детей, особенно маленьких;
- оскорблять стариков и животных;
- отказывать в милостыне.
По преданию, что Николай Чудотворец родился в ІІІ веке в Патарии в зажиточной семье. Родители воспитывали его в любви к Господу.
Когда его родители умерли Николай начал раздавать семейное имущество нуждающимся. Но делал это тайно.
Со временем люди узнали, кто им делает подарки, и решили избрать Николая епископом.
Считается, что Николай Чудотворец участвовал в Никейском соборе 325 года.
Еще декабря - это день рождения микроволновой печи. Именно в этот день в этот день 1945 года американец Перси Спенсер получил патент на использование микроволн для приготовления пищи.
В 1949 году американская фирма "Raytheon" на основе патента Спенсера сконструировала и испытала первую в мире микроволновую печь. миру первую печь. Правда, ее высота достигала почти двух метров, а вес - 340 килограмм. Поэтому сначала печи от "Raytheon" предназначались только для нужд армии.
А вот первую микроволновую печь для бытовых потребителей в 1962 году выпустила японская компания "Sharp".
Именины сегодня празднуют Николай, Максим.
День святого Николая. Что еще отмечаем шестого декабря
6 декабря украинцы отмечают День Святого Николая по новоюлианскому календарю, при этом традиционные обычаи, такие как дарение подарков детям, остаются неизменными. Также надо соблюдать запрет ругать детей и оскорблять пожилых людей.
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