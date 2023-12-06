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День святого Николая. Что еще отмечаем шестого декабря

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 04:13  •  7803 просмотра

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6 декабря украинцы отмечают День Святого Николая по новоюлианскому календарю, при этом традиционные обычаи, такие как дарение подарков детям, остаются неизменными. Также надо соблюдать запрет ругать детей и оскорблять пожилых людей.

Сегодня, шестого декабря, украинцы впервые, по новоюлианскому календарю, встречают День святого Николая, пишет УНН.

С изменением даты традиции праздника совсем не изменились. А детишки так же утром ожидают подарки.

Также в этот день строго запрещено:

- кричать детей, особенно маленьких;

- оскорблять стариков и животных;

- отказывать в милостыне.

По преданию, что Николай Чудотворец родился в ІІІ веке в Патарии в зажиточной семье. Родители воспитывали его в любви к Господу.

Когда его родители умерли Николай начал раздавать семейное имущество нуждающимся. Но делал это тайно.

Со временем люди узнали, кто им делает подарки, и решили избрать Николая епископом.

Считается, что Николай Чудотворец участвовал в Никейском соборе 325 года.

Еще декабря - это день рождения микроволновой печи. Именно в этот день в этот день 1945 года американец Перси Спенсер получил патент на использование микроволн для приготовления пищи.

В 1949 году американская фирма "Raytheon" на основе патента Спенсера  сконструировала и испытала первую в мире микроволновую печь. миру первую печь. Правда, ее высота достигала почти двух метров, а вес - 340 килограмм. Поэтому сначала печи от "Raytheon" предназначались только для нужд армии.

А вот первую микроволновую печь для бытовых потребителей в 1962 году выпустила японская компания "Sharp".

Именины сегодня празднуют Николай, Максим.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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День святого Николая. Что еще отмечаем шестого декабря

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