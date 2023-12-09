День ламы, Международный день ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 9 декабря

Сегодня, девятого декабря, отмечается День ламы - одного из одного из древнейших домашних животных на планете, пишет УНН.

По мнению ученых, предки лам и верблюдов появились на территории современной Северной Америки около 40 миллионов лет назад. Впоследствии часть этих животных мигрировала в Южную Америку, а часть - в Азию.

Именно из тех животных, которые мигрировали в Южную Америку и сформировались ламы.

Лам около тысячи лет до нашей эры приручили индейцы Перу. Животных в первую очередь использовали для перевозки грузов. В пищу, в основном употребляли мясо самцов.

Главной ценностью ламы для человека является ее высококачественная шерсть, которая широко используется в легкой промышленности. В домашних лам шерсть шерсть мягкая, лохматая, средней длины; цвет случается от чисто белого до черно-бурого.

Еще сегодня можно отметить Международный день ветеринарной медицины.

Цель события - напомнить, что ветеринарная медицина играет решающую роль не только в уходе за домашними животными, но и в поддержании здоровья населения, безопасности пищевых продуктов и сохранении окружающей среды. Ветеринары неустанно работают для защиты здоровья животных и людей по по всему миру.

Также девятое декабря - это День рождественской открытки и День техномузыки.

По церковному календарю сегодня Праздник зачатия праведной Анной Пресвятой - в этот день произошло непорочное зачатие девочки Марии, которую весь христианский мир знает как мать Иисуса Христа.

Анна родилась в семье священника Матфана, который жил в Вифлееме. Когда девочка повзрослела, ее мужем стал святой Иоаким. Супруги жили в любви и согласии, но женщина никак не могла забеременеть. Прошло уже почти двадцать лет, а детей у них не было.

Ведь однажды к Анне и Иоакиму явился ангел и сообщил, что у них родится дочь. Он добавил, что эта девочка будет благословенна, поэтому ее рождение станет праздником для всего человечества. И через некоторое время некоторое время Анна почувствовала, что беременна.

Именины 9 декабря празднуют Анна, Владимир, Анатолий.