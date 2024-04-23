Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

По состоянию на утро польские фермеры блокируют движение грузовиков по пункту пропуска "Рава-Русская", где находится около 350 грузовиков. Через разблокированный пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" отмечается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях. В очереди - 250 грузовиков. Об этом журналисту УНН рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Детали

По состоянию на сегодня польские фермеры блокируют движение грузовиков по пункту пропуска "Рава-Русская", пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час. По состоянию на утро сегодня на этом направлении в очереди на территории Польши в целом находится около 350 грузовиков. Через "Ягодин" после разблокировки отмечается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях. В очереди - 250 грузовиков. Также наблюдается активность регистрации грузовиков на выезд из Украины в е-Очереди - сказал Демченко.

Он также рассказал, что очереди сохраняются на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини".

800 и 600 грузовиков соответственно. Однако интенсивное движение как на выезд из Украины так и на въезд происходит в соответствии с пропускной способности каждого из пунктов пропуска.Легковые машины и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается - добавил Демченко.

Представитель ГПСУ напомнил, что с 21 апреля польские фермеры частично начали пропускать грузовые транспортные средства на въезд в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская", кроме тех, которые перемещают товары 1-24 группы Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности. До этого в сторону Польши они не пропускали грузовики вообще.

Напомним,

Вчера, 22 апреля, движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено после того, как завершился протест польских фермеров, длившийся с 9 февраля.