Делегация Швеции прибыла в Одесскую область: обещает укрепить безопасность региона
Киев • УНН
Глава Одесской области Олег Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с госсекретарем Министерства международного сотрудничества и внешней торговли Королевства Швеции Дианой Янсе, Послом Швеции в Украине Мартином Обергом и другими членами делегации. Об этом глава ОВА сообщил в своем tg-канале, передает УНН.
Поблагодарил шведскую сторону за помощь и поддержку. Проинформировал делегатов о ситуации безопасности в Одесской области относительно постоянных террористических атак россии по гражданским объектам и портовой инфраструктуре Одесской области. В результате проведенной встречи ожидаем от шведской стороны помощи в укреплении безопасности региона. Подробности пока разглашать не можем
Глава ОВА также рассказал, что госсекретарь Министерства международного сотрудничества и внешней торговли Королевства Швеции и Посол Швеции в Украине осуждают российские атаки и готовы и дальше оказывать гуманитарную помощь Одесчине.
Делегация Швеции прибыла в Одесскую область: обещает укрепить безопасность региона
Глава Одесской области Олег Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности.
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