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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Декоммунизированному городу в Ровенской области хотят вернуть советское название

Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 29 ноября. УНН. В городе Вараш на Ровенщине хотят провести референдум, на котором должны узнать возвращать ли городу старое название Кузнецовск. Такой проект решения горсовета обнародовали на сайте городского совета в Вараше, передает корреспондент УНН.

Декоммунизированному городу в Ровенской области хотят вернуть советское название

Референдум запланировали провести 29 января следующего года. Активно против исторического названия Вараш, которое установил парламент в рамках закона о декоммунизации, выступает городской голова Сергей Анощенко. Он на митингах неоднократно говорил, что против нового названия выступает значительная часть жителей города-спутника Ровенской АЭС.

"Такой референдум не будет иметь никаких юридических последствий и будет считаться незаконным", - прокомментировала инициативу начальник главного территориального управления юстиции в Ровенской области Иванна Смачило.

По ее словам, эта компетенция принадлежит исключительно Верховной Раде Украины.

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