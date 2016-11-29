Декоммунизированному городу в Ровенской области хотят вернуть советское название

Референдум запланировали провести 29 января следующего года. Активно против исторического названия Вараш, которое установил парламент в рамках закона о декоммунизации, выступает городской голова Сергей Анощенко. Он на митингах неоднократно говорил, что против нового названия выступает значительная часть жителей города-спутника Ровенской АЭС.

"Такой референдум не будет иметь никаких юридических последствий и будет считаться незаконным", - прокомментировала инициативу начальник главного территориального управления юстиции в Ровенской области Иванна Смачило.

По ее словам, эта компетенция принадлежит исключительно Верховной Раде Украины.