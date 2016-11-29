Декомунізованому місту на Рівненщині хочуть повернути радянську назву
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. У місті Вараш на Рівненщині хочуть провести референдум, на якому мають дізнатися чи повертати місту стару назву Кузнецовськ. Такий проект рішення міськради оприлюднили на сайті міської ради у Вараші, передає кореспондент УНН.
Референдум запланували провести 29 січня наступного року. Активно проти історичної назви Вараш, яку встановив парламент в рамках закону про декомунізацію, виступає міський голова Сергій Анощенко. Він на мітингах неодноразово говорив, що проти нової назви виступає значна частина жителів міста-супутника Рівненської АЕС.
"Такий референдум не матимуме жодних юридичних наслідків і буде вважатися незаконним", - прокоментувала ініціативу начальник головного територіального управління юстиції в Рівненській області Іванна Смачило.
За її словами, ця компетенція належить виключно Верховній Раді України.