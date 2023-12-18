Дефицита электроэнергии не зафиксировано - Минэнерго

В Украине дефицита электроэнергии в системе не зафиксировано, после ремонта в работу вернулся блок ТЭС, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Дефицита электроэнергии не зафиксировано и не предвидится на текущие сутки. Электроэнергии, производимой в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей - сообщили в Минэнерго.

Генерация и потребление

В краткосрочный ремонт вышел блок ТЭС. В то же время после краткосрочного аварийного ремонта к работе вернулся 1 блок ТЭС.

По данным Укрэнерго, из-за потепления уровень потребления электроэнергии вчера, 17 декабря, был ниже, чем в предыдущее воскресенье, 10 декабря. Рост температуры на улице на 5°C уменьшил суточный максимум потребления 17 декабря на 4,4% по сравнению с 10 декабря.

"Однако общий уровень потребления остается высоким. Это характерно для зимнего периода, но все же создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому все еще очень важно сейчас потреблять электроэнергию экономно", - указали в Укрэнерго.

Последствия обстрелов

Как сообщили в Минэнерго, шахта, которая обесточивалась из-за обстрела в Донецкой области, заживлена.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 15,66 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт/экспорт

По данным Минэнерго, за минувшие сутки импорт электроэнергии составил 9 613 МВт*ч. Экспорт не осуществлялся.

Как отметили в Укрэнерго, экспорт сегодня отсутствует, импорт электроэнергии осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы.