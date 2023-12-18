Дефицита электроэнергии не зафиксировано - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии, несмотря на высокое потребление зимой
В Украине дефицита электроэнергии в системе не зафиксировано, после ремонта в работу вернулся блок ТЭС, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
Дефицита электроэнергии не зафиксировано и не предвидится на текущие сутки. Электроэнергии, производимой в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей
Генерация и потребление
В краткосрочный ремонт вышел блок ТЭС. В то же время после краткосрочного аварийного ремонта к работе вернулся 1 блок ТЭС.
По данным Укрэнерго, из-за потепления уровень потребления электроэнергии вчера, 17 декабря, был ниже, чем в предыдущее воскресенье, 10 декабря. Рост температуры на улице на 5°C уменьшил суточный максимум потребления 17 декабря на 4,4% по сравнению с 10 декабря.
"Однако общий уровень потребления остается высоким. Это характерно для зимнего периода, но все же создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому все еще очень важно сейчас потреблять электроэнергию экономно", - указали в Укрэнерго.
Последствия обстрелов
Как сообщили в Минэнерго, шахта, которая обесточивалась из-за обстрела в Донецкой области, заживлена.
ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 15,66 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.
Импорт/экспорт
По данным Минэнерго, за минувшие сутки импорт электроэнергии составил 9 613 МВт*ч. Экспорт не осуществлялся.
Как отметили в Укрэнерго, экспорт сегодня отсутствует, импорт электроэнергии осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы.
Дефицита электроэнергии не зафиксировано - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии, несмотря на высокое потребление зимой.
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