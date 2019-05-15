Дефицит внешнеторгового баланса Украины за I квартал вырос почти вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за I квартал 2019 года сведен с дефицитом на уровне 390,5 млн долл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Согласно данным Госстата, за январь - март 2019 года экспорт товаров и услуг составил 14726,2 долл., или 108,3% по сравнению с I кварталом 2018 года (13596,1 млн долл.), импорт составил 15116,7 млн долл., или 109,4% (в I квартале в 2018 было 13818,7 млн долл.)
Отрицательное сальдо составило 390,5 млн долл., что почти вдвое больше дефицита за аналогичный период предыдущего года - в I квартале 2018 года также было отрицательное - 222,6 млн долл.
Как сообщал УНН, согласно данным Национального банка Украины, дефицит внешнеторгового баланса Украины за I квартал 2019 года достиг 2 миллиардов долларов.
Напомним, товарооборот между Украиной и ЕС в первом квартале вырос на 6%.