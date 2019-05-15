Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за І квартал зріс майже вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за І квартал 2019 року зведено з дефіцитом на рівні 390,5 млн дол. Про це повідомляє УНН з посилання на дані Державної служби статистики.
Згідно з даними Держстату, за січень – березень 2019 р. експорт товарів та послуг становив 14726,2 млн дол., або 108,3% у порівнянні з І кварталом 2018 року (13596,1 млн дол.), імпорт становив 15116,7 млн дол., або 109,4% (в І кварталі у 2018 р. було 13818,7 млн дол.)
Негативне сальдо становило 390,5 млн дол., що майже вдвічі більше дефіциту за аналогічний період попереднього року — в І кварталі 2018 р. також було негативне – 222,6 млн дол.
Як повідомляв УНН, згідно з даними Національного банку України, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за I квартал 2019 року сягнув 2 мільярдів доларів.
Нагадаємо, товарооборот між Україною і ЄС у першому кварталі зріс на 6%.