Дефицит вакцины от кори на Закарпатье достигает 85%
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 марта. УНН. По состоянию на начало марта Закарпатье имеет 11857 доз вакцин от кори при годовой потребности в 76585 доз, то есть дефицит составляет 85%. Об этом в комментарии УНН сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Татьяна Мицьо.
"В феврале 2018 года мы получили от Минздрава 2000 доз вакцины от кори, на днях - еще 9010 доз. Кроме того, 8000 доз соответствующего препарата передала области в качестве гуманитарной помощи Венгрия. По состоянию на 3 марта остаток вакцины составил 11857 доз. Отмечу, что полученная от государства вакцина была приобретена за средства 2016 года. За прошедший 2017 год Закарпатская область еще не получила ни одной вакцины ...", - рассказала Мицьо.
В департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА отмечают, что в среднем за неделю для прививки от кори в области используют около 1500 доз вакцины. Соответственно, имеющегося сейчас остатка хватит меньше, чем на 2 месяца.
Как ранее сообщал УНН, в течение недели на Закарпатье зафиксировали более 150 новых случаев кори.