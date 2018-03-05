Дефицит вакцины от кори на Закарпатье достигает 85%

"В феврале 2018 года мы получили от Минздрава 2000 доз вакцины от кори, на днях - еще 9010 доз. Кроме того, 8000 доз соответствующего препарата передала области в качестве гуманитарной помощи Венгрия. По состоянию на 3 марта остаток вакцины составил 11857 ​​доз. Отмечу, что полученная от государства вакцина была приобретена за средства 2016 года. За прошедший 2017 год Закарпатская область еще не получила ни одной вакцины ...", - рассказала Мицьо.

В департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА отмечают, что в среднем за неделю для прививки от кори в области используют около 1500 доз вакцины. Соответственно, имеющегося сейчас остатка хватит меньше, чем на 2 месяца.

Как ранее сообщал УНН, в течение недели на Закарпатье зафиксировали более 150 новых случаев кори.