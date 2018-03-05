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Дефицит вакцины от кори на Закарпатье достигает 85%

Дефицит вакцины от кори на Закарпатье достигает 85%

Киев  •  УНН

 • 20627 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 5 марта. УНН. По состоянию на начало марта Закарпатье имеет 11857 ​​доз вакцин от кори при годовой потребности в 76585 доз, то есть дефицит составляет 85%. Об этом в комментарии УНН сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Татьяна Мицьо.

"В феврале 2018 года мы получили от Минздрава 2000 доз вакцины от кори, на днях - еще 9010 доз. Кроме того, 8000 доз соответствующего препарата передала области в качестве гуманитарной помощи Венгрия. По состоянию на 3 марта остаток вакцины составил 11857 ​​доз. Отмечу, что полученная от государства вакцина была приобретена за средства 2016 года. За прошедший 2017 год Закарпатская область еще не получила ни одной вакцины ...", - рассказала Мицьо.

В департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА отмечают, что в среднем за неделю для прививки от кори в области используют около 1500 доз вакцины. Соответственно, имеющегося сейчас остатка хватит меньше, чем на 2 месяца.

Как ранее сообщал УНН, в течение недели на Закарпатье зафиксировали более 150 новых случаев кори.

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