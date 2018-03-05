Дефіцит вакцини від кору на Закарпатті сягає 85%
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 березня. УНН. Станом на початок березня Закарпаття має 11857 доз вакцин від кору за річної потреби у 76585 доз, тобто дефіцит становить 85%. Про це у коментарі УНН повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Тетяна Міцьо.
“У лютому 2018 року ми отримали від МОЗ 2 тисячі доз вакцини від кору, днями — ще 9010 доз. Окрім того, 8 тисяч доз відповідного препарату передала області у якості гуманітарної допомоги Угорщина. Станом на 3 березня залишок вакцини становив 11857 доз. Зазначу, що отримана від держави вакцина була придбана за кошти 2016 року. За минулий 2017 рік Закарпатська область ще не отримала жодної вакцини...”, — розповіла Міцьо.
У департаменті охорони здоров′я Закарпатської ОДА зазначають, що в середньому за тиждень для щеплення від кору в області використовують близько 1500 доз вакцини. Відповідно, наявного зараз залишку вистачить менше, ніж на 2 місяці.
Як раніше повідомляв УНН, протягом тижня на Закарпатті зафіксували понад 150 нових випадків кору.