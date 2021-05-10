Дефицит и подорожание гречки отменяются: правительство заявило, что ситуация стабильная
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Дальнейшего повышения цен на гречку и дефицита крупы не будет. Цены стабилизировались. Об этом сообщили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает УНН.
Детали
В апреле текущего года наблюдалась тенденция к уменьшению средней потребительской цены на крупы гречневые, которые входят в перечень социально значимых товаров. Так, в течение месяца средняя потребительская цена на крупы гречневой снизилась на 0,4% до 40,06 грн/кг состоянием на конец апреля, заявили в правительстве.
"Ценовая стабилизация была достигнута благодаря внедрению в 2021 году Правительством нового направления государственной поддержки аграриев для стимулирования производства гречки, что приведет к улучшению продовольственной безопасности и повысит доступность этой продукции для потребителей. Программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 грн на 1 га посевов гречихи. Это обеспечит стабильный объем производства гречихи, равный внутреннему потреблению, и в перспективе - ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. Ориентировочная площадь поддержки по Украине должен составить 15 тыс. га", - говорится в сообщении.
Импорт из России
Также, Минэкономики не ожидает проблем на рынке гречки из-за временного отказа России экспортировать эту продукцию в Украину. Внутренние потребности в гречке будут полностью обеспечены.
Так, в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) внутренняя потребность в гречке составляет 131 тыс. тонн, из них 116 тыс. тонн - на пищевые потребности. По данным Госстата, в 2020 году объем производства гречихи составил 97,6 тыс. тонн. Переходящие остатки гречки на начало текущего МГ составляют 10 тыс. тонн, а к концу МГ прогнозируются в объеме 20 тыс. тонн.
Кроме того, в текущем МГ по состоянию на 1 мая 2021 Украина экспортировала 0,6 тыс. тонн зерна гречихи и импортировала 31,3 тыс. тонн (в частности, РФ - 18,9 тыс . тонн, Казахстана - 9 тыс. тонн, Беларуси - 3,4 тыс. тонн). Также было импортировано почти 19 тыс. тонн зерна злаков т, из которых, по экспертным оценкам, гречневая крупа составляет около 80%, или 15 тыс. тонн.
Таким образом, по состоянию на 1 мая 2021, по экспертным подсчетам, импортировано 46 тыс. тонн гречки. Поэтому, как считают в Минэкономики, оснований для возникновения дефицита этой продукции на рынке Украины нет.