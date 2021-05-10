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Дефіцит та подорожчання гречки відміняються: уряд заявив, що ситуація стабільна

Дефіцит та подорожчання гречки відміняються: уряд заявив, що ситуація стабільна

Київ • УНН

 • 25270 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Подальшого підвищення цін на гречку та дефіциту крупи не буде. Ціни стабілізувалися. Про це повідомили у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, передає УНН.

Деталі

У квітні поточного року спостерігалася тенденція до зменшення середньої споживчої ціни на крупи гречані, які входять до переліку соціально значущих товарів. Так, упродовж місяця середня споживча ціна на крупи гречані знизилась на 0,4% до 40,06 грн/кг станом на кінець квітня, заявили в уряді.

“Цінова стабілізація була досягнута завдяки запровадженню у 2021 році Урядом нового напрямку державної підтримки аграріїв для стимулювання виробництва гречки, що сприятиме покращенню продовольчої безпеки та підвищить доступність цієї продукції для споживачів. Програмою передбачено надання дотацій аграріям у розмірі 3500 грн на 1 га посівів гречки. Це забезпечить стабільний обсяг виробництва гречки, що дорівнює внутрішньому споживанню, та в перспективі — орієнтацію на експорт, а також розвиток суміжних галузей. Орієнтовна площа підтримки по Україні має скласти 15 тис. га”, — йдеться у повідомленні.

Імпорт з Росії

Також, Мінекономіки не очікує проблем на ринку гречки через тимчасову відмову Росії експортувати цю продукцію в Україну. Внутрішні потреби у гречці будуть повністю забезпечені.

Так, у 2020/2021 маркетинговому році (МР) внутрішня потреба у гречці складає 131 тис. тонн, з них 116 тис. тонн — на харчові потреби. За даними Держстату, у 2020 році обсяг виробництва гречки склав 97,6 тис. тонн. Перехідні залишки гречки на початок поточного МР складають 10 тис. тонн, а на кінець МР прогнозуються в обсязі 20 тис. тонн.

Окрім того, у поточному МР станом на 1 травня 2021 року Україна експортувала 0,6 тис. тонн зерна гречки та імпортувала 31,3 тис. тонн (зокрема, з РФ — 18,9 тис. тонн, Казахстану — 9 тис. тонн, Білорусі — 3,4 тис. тонн). Також було імпортовано майже 19 тис. тонн зерна зернових культур, з яких, за експертними оцінками, гречана крупа становить близько 80%, або 15 тис. тонн.

Таким чином, станом на 1 травня 2021, за експертними підрахунками, імпортовано 46 тис. тонн гречки. Тож, як вважають в Мінекономіки, підстав для виникнення дефіциту цієї продукції на ринку України немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гречка подорожчає. Експерт дав реалістичний прогноз щодо вартості крупи 

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