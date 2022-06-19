Дефицит топлива заставил Украину закупать его даже у Бельгии и Нидерландов – министр

Кубраков отметил, что Украина теперь получает горючее "откуда мы можем его достать".

Цитата

"Весь наш импорт - из ЕС. Раньше мы использовали только ближайшие в Украину страны и порты в Польше и Румынии, теперь завозим из Бельгии, Нидерландов", - сказал он.

Детали

Украина была вынуждена искать альтернативные источники горючего, поскольку российское вторжение нанесло удар по ее традиционным маршрутам поставок, в результате чего в стране возникла острая нехватка бензина. Так, российская военно-морская блокада помешала импорту из Азербайджана и Румынии через Черное море, в то время как ранее бывшая крупным поставщиком беларусь больше не поставляет горючее после того, как ее правитель александр лукашенко разрешил своему российскому коллеге владимиру путину использовать свою страну как плацдарм для нападения на Украину.

Из-за нехватки бензина некоторые заправочные станции начали закрываться, Украина стала зависеть от поставки грузовым и железнодорожным транспортом через границу.

Так, в Украину через границу ввозят до 230 бензовозов ежедневно, а новые соглашения с ЕС и Польшей в частности направлены на упрощение процедур таможенного и пограничного контроля, чтобы грузовики не стояли в очередях на много километров.

До войны Украина импортировала только 5% своего топлива через границы с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией, по словам заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы. В настоящее время этот показатель составляет 100 процентов. По его словам, Киев уже увеличил пропускную способность на своих границах с ЕС в десять раз и хочет еще удвоить ее.

Увеличение импорта из Европы частично уменьшило дефицит после его пика в мае. Руководитель консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сказал, что количество поставщиков дизельного топлива увеличилось более чем вдвое за последний месяц, хотя поставки пропан-бутана и бензина растут медленнее.

В июне Украина собирается импортировать до 600 тыс. тонн топлива из Европы — это в десять раз больше, чем 60 тыс. тонн, которые она импортировала в марте.

Кубраков выразил надежду, что к осени ситуация стабилизируется, когда Киев подпишет больше долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками.

Контекст

Главной причиной топливного кризиса являются действия государства-агрессора. Враг разрушил крупнейший Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и другие перерабатывающие мощности внутреннего рынка, обеспечивающие до войны 18% украинского потребления.

Еще 82% нефтепродуктов Украина импортировали четырьмя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, морским и трубопроводным. Сегодня все эти каналы импорта переориентированы и работают совсем по-другому.