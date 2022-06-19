Дефіцит пального змусив Україну закуповувати його навіть у Бельгії та Нідерландів - міністр

Кубраков зазначив, що Україна тепер отримує пальне "звідки ми можемо його дістати".

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"Весь наш імпорт - з ЄС. Раніше ми використовували лише найближчі до України країни та порти у Польщі та Румунії, тепер завозимо з Бельгії, Нідерландів", - сказав він.

Деталі

Україна була змушена шукати альтернативні джерела пального, оскільки російське вторгнення завдало удару по її традиційних маршрутах поставок, внаслідок чого в країні виник гострий брак бензину. Так, російська військово-морська блокада завадила імпорту з Азербайджану та Румунії через Чорне море, у той час як білорусь, яка раніше була великим постачальником, більше не постачає пальне після того, як її правитель олександр лукашенко дозволив своєму російському колезі володимиру путіну використати свою країну як плацдарм для нападу на Україну.

Через брак бензину деякі заправні станції почали закриватися, Україна ж стала залежати від постачання вантажним та залізничним транспортом через кордон.

Так, наразі до України через кордон ввозять до 230 бензовозів щодня, а нові угоди з ЄС та Польщею зокрема спрямовані на спрощення процедур митного та прикордонного контролю, щоб вантажівки не стояли у чергах на багато кілометрів.

До війни Україна імпортувала лише 5% свого палива через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, за словами заступника керівника ОП Ростислава Шурми. Нині цей показник становить 100 відсотків. За його словами, Київ уже збільшив пропускну спроможність на своїх кордонах із ЄС удесятеро і хоче ще подвоїти її.

Збільшення імпорту з Європи вже частково зменшило дефіцит після його піку у травні. Керівник консалтингової групи А-95 Сергій Куюн сказав, що кількість постачальників дизельного палива збільшилася більш ніж удвічі за останній місяць, хоча постачання пропан-бутану та бензину зростає повільніше.

У червні Україна збирається імпортувати до 600 тис. тонн палива з Європи — це вдесятеро більше, ніж 60 тис. тонн, які вона імпортувала у березні.

Кубраков висловив сподівання, що до осені ситуація стабілізується, коли Київ підпише більше довгострокових контрактів із іноземними постачальниками.

Контекст

Головною причиною паливної кризи є дії держави-агресора. Ворог зруйнував найбільший Кременчуцький нафтопереробний завод та інші переробні потужності внутрішнього ринку, які до війни забезпечувати 18% українського споживання.

Ще 82% нафтопродуктів Україна імпортували чотирма видами транспорту: автомобільним, залізничним, морським та трубопровідним. Сьогодні усі ці канали імпорту переорієнтовані та працюють зовсім по-іншому.