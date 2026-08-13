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Дефицит бюджета США в июле установил исторический рекорд в $432 млрд

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Дефицит федерального бюджета США в июле достиг исторического максимума в $432 млрд из-за роста расходов, в частности на Medicare. За 10 месяцев 2026 финансового года дефицит составил $1,8 трлн, а выплаты по долгу выросли на 15%.

Дефицит бюджета США в июле установил исторический рекорд в $432 млрд

Дефицит федерального бюджета США в июле вырос до рекордных $432 млрд из-за ускорения государственных расходов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, за первые 10 месяцев 2026 финансового года бюджетный дефицит США достиг $1,8 трлн. После корректировки на календарные различия этот показатель примерно на 5% превышает дефицит за аналогичный период 2025 года.

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Июльский дефицит стал крупнейшим за этот месяц за всю историю наблюдений. Вместе с тем на результат повлияло значительное увеличение расходов на Medicare, которые номинально выросли на $76 млрд по сравнению с июлем прошлого года. После календарной корректировки прирост составил около $11 млрд.

Расходы на обслуживание долга продолжают расти

Одним из главных факторов дефицита остаются выплаты процентов по государственному долгу. В июле они были на $26 млрд больше, чем годом ранее, а за первые 10 месяцев финансового года достигли $1,17 трлн — на 15% больше.

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Общие расходы США в июле после корректировки выросли на $37 млрд по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. В то же время доходы сократились на $12 млрд.

За первые 10 месяцев финансового года скорректированные государственные расходы выросли на 4%, тогда как доходы увеличились на 3%. Результаты свидетельствуют о дальнейшем росте потребностей США в государственных заимствованиях.

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Степан Гафтко

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