Дебютный гол Русина помог "Заре" одержать вторую победу в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Луганская "Заря" в матче третьего тура УПЛ противостояла в гостях новичку соревнований "Колосу" из Ковалевки, передает корреспондент УНН.
На гол со штрафного Леднева хозяева ответили взятием ворот Костишина на 34 минуте. Однако в дополнительное время арендованный форвард киевского "Динамо" Назарий Русин оформил первое взятие ворот в форме "Зари", замкнув головой подачу Каменюки.
Во второй половине Русин уже оказался ассистентом при взятии ворот Кабаева - 3:1.
Таким образом, в активе "Зари" 7 очков и второе место в турнирной таблице. В "Колоса" осталось 6 баллов - 5 ступень.
Добавим также, в следующем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" в четверг будет противостоять "ЦСКА" из Софии.