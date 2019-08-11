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Дебютний гол Русіна допоміг "Зорі" здобути другу перемогу в УПЛ

Дебютний гол Русіна допоміг "Зорі" здобути другу перемогу в УПЛ

Київ • УНН

 • 7975 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Луганська "Зоря" в матчі третього туру УПЛ протистояв в гостях новачку змагань "Колосу" із Ковалівки, передає кореспондент УНН.

На гол зі штрафного Ледньова господарі відповіли взяттям воріт Костишина на 34 хвилині. Проте в додатковий час орендований форвард київського "Динамо" Назарій Русін оформив перше взяття воріт у формі "Зорі", замкнувши головою подачу Каменюки.

У другій половині Русін вже виявився асистентом при взятті воріт Кабаєва – 3:1.

Таким чином, в активі "Зорі" 7 очок та друге місце в турнірній таблиці. У "Колоса" залишилось 6 балів – 5 сходинка.

Додамо також, в наступному матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Зоря" в четвер протистоятиме "ЦСКА" із Софії.

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