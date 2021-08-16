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Где Дзерби оценил шансы "Шахтера" в матче Лиги чемпионов с "Монако"

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Главный тренер “Шахтера” Роберто Де Дзерби на пресс конференции перед матчем с “Монако” не стал называть фаворита данного противостояния, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

Цитата

Где Дзерби находится в ожидании сверхсложного поединка.

“Конечно, впереди сложный матч. Я считаю, нет фаворита. Будет непросто играть и „Монако“, и „Шахтеру“, ведь обе команды являются прочными. Имеем свою философию игры, но мы должны понимать, что у нас будет два сверхсложные поединка. Конечно, мы должны отдать все, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Посмотрим, сможем этого добиться ”, - признался итальянец.

Где Дзерби также уделил внимание стандартам в исполнении “монегасков”.

“Конечно, стандарты — это довольно опасные ситуации, которые мы рассматривали. Мы должны играть очень внимательно, ведь „Монако“ — очень сильная команда. Как и „Шахтер“. Оба матча следует провести очень и очень внимательно, так как квалификация сложная. Однако мы знаем, что можем и готовы. Завтра будем действовать внимательно ”, - добавил коуч.

Дополнение

Поединок команд пройдет в Монако в 22:00 17-го августа.

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