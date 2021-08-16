Де Дзербі оцінив шанси “Шахтаря” в матчі Ліги чемпіонів із “Монако”

Цитата

Де Дзербі знаходиться в очікуванні надскладного поєдинку.

“Звісно, попереду складний матч. Я вважаю, немає фаворита. Буде непросто грати і „Монако“, і „Шахтарю“, адже обидві команди є міцними. Маємо свою філософію гри, проте ми повинні розуміти, що в нас буде два надскладні поєдинки. Звичайно, ми мусимо віддати все, аби потрапити до групи Ліги чемпіонів. Побачимо, чи зможемо цього домогтися”, — зізнався італієць.

Де Дзербі також приділив увагу стандартам у виконанні “монегасків”.

“Звичайно, стандарти — це досить небезпечні ситуації, які ми розглядали. Ми маємо грати надзвичайно уважно, адже „Монако“ — дуже міцна команда. Як і „Шахтар“. Обидва матчі слід провести дуже і дуже уважно, тому що кваліфікація складна. Однак ми знаємо, що можемо й готові. Завтра діятимемо уважно”, — додав коуч.

Доповнення

Поєдинок команд пройде у Монако о 22:00 17-го серпня.