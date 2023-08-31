ГБР направило в суд дело российского командира, причастного к расстрелу гражданских на Киевщине

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении командира 3-й роты 106 парашютно-десантной дивизии России. Он нарушил законы и обычаи войны и в марте 2022 года для «развлечения» обстрелял на Киевщине частные авто с пассажирами. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.

Детали

По информации ГБР, подразделение российского оккупанта – капитана Павла Бабалича заняло участок автодороги международного значения Киев-Варшава, в частности населенные пункты Немешаево и Микуличи, а также вблизи Гостомеля, Блиставицы и Мироцкого Бучанского района Киевской области.

Захватчики обустроили там боевые позиции для дальнейшего наступления на столицу Украины.

2 марта 2022 года, находясь на обустроенных позициях в селе Микуличи, российский командир отдал подчинённым приказ расстреливать гражданские автомобили. Огонь открывался по всем транспортным средствам, которые двигались по трассе вдоль временных позиций оккупантов.

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Правоохранители задокументировали расстрел двух гражданских машин. Работники ГБР изъяли доказательства преступлений на флешке, которую оставили оккупанты и опросили потерпевших, которые чудом остались живы.

Цитата

«Российский военный обвиняется по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК Украины, то есть в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, соединенное с законченным покушением на умышленное убийство гражданских лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также в ведении приказа о совершении таких действий», — говорится в сообщении.

Дополнение

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пожизненного лишения свободы. Процессуальное руководство Офис Генерального прокурора.

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