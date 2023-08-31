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ДБР скерувало до суду справу російського командира, причетного до розстрілу цивільних на Київщині

ДБР скерувало до суду справу російського командира, причетного до розстрілу цивільних на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження відносно командира 3-ї роти 106 парашутно-десантної дивізії Росії. Він порушив закони та звичаї війни і в березні 2022 року для «розваги» обстріляв на Київщині приватні авто з пасажирами. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

За інформацією ДБР, підрозділ російського окупанта – капітана Павла Бабаліча зайняв ділянку автодороги міжнародного значення Київ-Варшава, зокрема населені пункти Немішаєве та Микуличі, а також поблизу Гостомеля, Блиставиці та Мироцького Бучанського району Київщини.

Загарбники облаштувавши там бойові позиції для подальшого наступу на столицю України.

2 березня 2022 року, перебуваючи на облаштованих позиціях у селі Микуличі, російський командир віддав підлеглим наказ розстрілювати цивільні автомобілі. Вогонь відкривався по всіх транспортних засобах, які рухалися трасою вздовж тимчасових позицій окупантів.

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Правоохоронці задокументували розстріл двох цивільних машин. Працівники ДБР вилучили докази злочинів на флешці, яку залишили окупанти та опитали потерпілих, які дивом залишись живими.

Цитата

«Російський військовий обвинувачується за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 КК України, тобто у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднане із закінченим замахом на умисне вбивство цивільних осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також у віданні наказу про вчинення таких дій», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до довічного позбавлення волі. Процесуальне керівництво Офіс Генерального прокурора.

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