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ГБР начала расследование, как братья Суркисы выехали из Украины без декларирования крупной суммы

Киев • УНН

 • 231396 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении действий таможенников, ведь Григорий и Игорь Суркисы без проверки автомобиля выехали за границу с большой суммой наличности, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ГБР начала расследование, как братья Суркисы выехали из Украины без декларирования крупной суммы

Цитата

"26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли две машины, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине. Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование любых средств и вещей во время таможенного оформления указанными лицами не проводилось", - отметили в ГБР.

Детали

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, которые пропустили через границу машины известных бизнесменов без проверки.

На венгерской таможне у Суркисов задекларировали к ввозу крупные суммы наличных.

В связи с этим украинским таможенникам, которые пропустили Суркисов, грозит ответственность по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением, указали в ГБР.

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