ДБР почала розслідування, як брати Суркіси виїхали з України без декларування великої суми
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно дій митників, адже Григорій та Ігор Суркіси без перевірки автомобілю виїхали за кордон з великою сумою готівки, пише УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
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"26 лютого 2022 у зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами у кожній машині. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії, передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь-яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось", – наголосили у ДБР.
Деталі
Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту «Вилок» Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.
На угорській митниці у Суркісів задекларували до ввезення великі суми готівки.
У зв'язку з цим українським митникам, які пропустили Суркісів, загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу – зловживання службовим становищем, вказали у ДБР.