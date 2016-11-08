"Давай до свидания": одесситы прощаются с М.Саакашвили

Среди протестующих были представители патриотических организаций Одессы.

Как заявил лидер Одесского Автомайдана Евгений Резвушкин, "Саакашвили много обещал, но так ничего и не сделал для города и области. Просто ноль. Пустые обещания. Ну хуже всего другое – из-за Боровика, из-за заигрываний с одиозными одесскими бизнесменами, и сплошной болтовни Саакашвили подорвал в людях веру в возможность реформ. И нам теперь придется все начинать сначала. Ему давно пора было ехать домой".

К слову, сам грузинский реформатор, чтобы не пересечься со своими противниками проник в здание библиотеки через чёрный ход.