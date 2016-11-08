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15 марта, 19:03 • 112145 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157898 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132623 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125523 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109924 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104045 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100478 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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"Давай до свидания": одесситы прощаются с М.Саакашвили

"Давай до свидания": одесситы прощаются с М.Саакашвили

Киев • УНН

 • 5688 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Одесситы пикетировали встречу Михаила Саакашвили с общественниками города. Люди пришли к зданию библиотеки Грушевского, где проходила встреча подавшего в отставку губернатора со своими сторонниками. В руках у одесситов были плакаты с лозунгами "Давай, до свидания" . Участники акции пригнали микроавтобус с колонками, из которых звучали грузинские мотивы, передает УНН.

Среди протестующих были представители патриотических организаций Одессы.

Как заявил лидер Одесского Автомайдана Евгений Резвушкин, "Саакашвили много обещал, но так ничего и не сделал для города и области. Просто ноль. Пустые обещания. Ну хуже всего другое – из-за Боровика, из-за заигрываний с одиозными одесскими бизнесменами, и сплошной болтовни Саакашвили подорвал в людях веру в возможность реформ. И нам теперь придется все начинать сначала. Ему давно пора было ехать домой".

К слову, сам грузинский реформатор, чтобы не пересечься со своими противниками проник в здание библиотеки через чёрный ход.

Украинские Национальные Новости

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