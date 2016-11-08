"Давай до побачення": одесити прощаються з М.Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Одесити пікетували зустріч Михайла Саакашвілі з громадськими міста. Люди прийшли до будівлі бібліотеки Грушевського, де проходила зустріч подав у відставку губернатора зі своїми прихильниками. В руках у одеситів були плакати з гаслами "Давай, до побачення". Учасники акції пригнали мікроавтобус з колонками, з яких лунали грузинські мотиви, передає УНН.
Серед протестуючих були представники патріотичних організацій Одеси.
Як заявив лідер Одеського Автомайдану Євген Резвушкін, "Саакашвілі багато обіцяв, але так нічого і не зробив для міста і області. Просто нуль. Порожні обіцянки. Ну найгірше інше - через Боровика, через загравань з одіозними одеськими бізнесменами, і суцільний балаканини Саакашвілі підірвав в людях віру в можливість реформ. І нам тепер доведеться все починати спочатку. Йому давно пора було їхати додому ".
До слова, сам грузинський реформатор, щоб не перетнутися зі своїми противниками проник в будівлю бібліотеки через чорний хід.