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Дата саммита нормандской четверки будет известна в ближайшее время — Зеленский

Киев • УНН

 • 9789 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе были устранены последние препятствия к проведению саммита нормандской четверки, дата которого станет известной в ближайшее время. Об этом во время брифинга во вторник сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Дата саммита нормандской четверки будет известна в ближайшее время — Зеленский

"Сегодня было устранено последние препятствие к проведению саммита нормандской четверки. Я думаю, в ближайшее время мы будем знать уже даты", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, Украина согласовала текст формулы Штайнмайера.

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