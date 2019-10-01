Дата саммита нормандской четверки будет известна в ближайшее время — Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе были устранены последние препятствия к проведению саммита нормандской четверки, дата которого станет известной в ближайшее время. Об этом во время брифинга во вторник сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Сегодня было устранено последние препятствие к проведению саммита нормандской четверки. Я думаю, в ближайшее время мы будем знать уже даты", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, Украина согласовала текст формулы Штайнмайера.