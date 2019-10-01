Дата саміту нормандської четвірки буде відома найближчим часом — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було усунуто останні перепони на шляху до проведення саміту нормандської четвірки, дата якого стане відомою найближчим часом. Про це під час брифінгу у вівторок сказав Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні було усунуто останні перепони на шляху до проведення саміту нормандської четвірки. Я думаю, найближчим часом ми будемо знати вже дати", - сказав Президент.
Як повідомляв УНН, Україна погодила текст формули Штайнмайєра.