Дата саміту нормандської четвірки буде відома найближчим часом — Зеленський

"Сьогодні було усунуто останні перепони на шляху до проведення саміту нормандської четвірки. Я думаю, найближчим часом ми будемо знати вже дати", - сказав Президент.

Як повідомляв УНН, Україна погодила текст формули Штайнмайєра.