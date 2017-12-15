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10 марта, 17:10 • 101338 просмотра

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10 марта, 16:40 • 101711 просмотра

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10 марта, 15:15 • 115426 просмотра

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Данишевская: профессионализма и независимости судьям достаточно для справедливого решения

Данишевская: профессионализма и независимости судьям достаточно для справедливого решения

Киев  •  УНН

 • 10705 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Глава Верховного Суда Валентина Данишевская отметила, что когда судьи профессиональны, независимы и ответственны, то им достаточно полномочий для принятия справедливого решения. Об этом сегодня она сказала во время мероприятий по случаю начала работы нового Верховного Суда с участием Президента Петра Порошенко, передает УНН.

"Если мы профессиональны, если мы независимы и мы ответственны, то нам достаточно полномочий для того, чтобы независимый и справедливый суд в Украине был. Если же мы не такие, мы не достойны никаких полномочий", - подчеркнула она.

В.Данишевская заверила, что судебная ветвь понимает и ответственность каждого судьи за принятое решение.

"Но мы будем заботиться о том, чтобы дисциплинарная практика в отношении судей была взвешенной. Мы понимаем, что благодаря тем взысканиям, которые мы можем применить к судье, мы несколько остановим те негативные явления, которые существуют в судебной системе. Но мы должны быть очень осторожными. Дисциплинарная практика не должна испугать судью, ведь напуганный судья не является независимым судьей. Мы должны убедить судей, что мы знаем, где эта тонкая грань между произволом и независимостью. Мы ощущаем и обязательно будем заботиться о том, чтобы ни один судья не пострадал за свое взвешенное и мотивированное решение", - подчеркнула В.Данишевская.

Напомним, П.Порошенко уверен, что с новой судебной системой украинцы получат "право на правду".

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