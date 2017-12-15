Данишевская: профессионализма и независимости судьям достаточно для справедливого решения

"Если мы профессиональны, если мы независимы и мы ответственны, то нам достаточно полномочий для того, чтобы независимый и справедливый суд в Украине был. Если же мы не такие, мы не достойны никаких полномочий", - подчеркнула она.

В.Данишевская заверила, что судебная ветвь понимает и ответственность каждого судьи за принятое решение.

"Но мы будем заботиться о том, чтобы дисциплинарная практика в отношении судей была взвешенной. Мы понимаем, что благодаря тем взысканиям, которые мы можем применить к судье, мы несколько остановим те негативные явления, которые существуют в судебной системе. Но мы должны быть очень осторожными. Дисциплинарная практика не должна испугать судью, ведь напуганный судья не является независимым судьей. Мы должны убедить судей, что мы знаем, где эта тонкая грань между произволом и независимостью. Мы ощущаем и обязательно будем заботиться о том, чтобы ни один судья не пострадал за свое взвешенное и мотивированное решение", - подчеркнула В.Данишевская.

Напомним, П.Порошенко уверен, что с новой судебной системой украинцы получат "право на правду".