Данішевська: професійності і незалежності суддям достатньо для справедливого рішення

"Якщо ми професійні, якщо ми незалежні і ми відповідальні, то нам достатньо повноважень для того, щоб незалежний і справедливий суд в Україні був. Якщо ж ми не такі, ми не гідні жодного повноваження", - наголосила вона.

В.Данішевська запевнила, що судова гілка розуміє і відповідальність кожного судді за прийняте рішення.

"Але ми будемо дбати про те, щоб дисциплінарна практика щодо суддів була виваженою. Ми розуміємо, що завдяки тим стягнення, які ми можемо застосувати до судді, ми дещо зупинемо ті негативні явища, які існують в судовій системі. Але ми повинні бути дуже обережними. Дисциплінарна практика не повинна злякати суддю, адже наляканий суддя не є незалежним суддею. Ми повинні переконати суддів, що ми знаємо, де ця тонка грань між свавіллям і незалежністю. Ми її відчуваємо і обов’язково будемо дбати про те, щоб жоден суддя не постраждав за своє виважене і вмотивоване рішення" - підкреслила В.Данішевська.

Нагадаємо, П.Порошенко впевнений, що з новою судовою системою українці отримають "право на правду".