Данилюк обсудил безопасность на Донбассе с бывшими секретарем НАТО и послом США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и бывшим послом США Александером Расселом Вершбоу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.
"Во время встречи собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, вопросы сотрудничества Украины со странами НАТО, а также инициативы украинской власти по реформированию сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
Расмуссен поздравил украинскую сторону с выполнением реформ и выразил поддержку в дальнейшем сотрудничестве. Данилюк в свою очередь поблагодарил собеседников за стратегическое сотрудничество и поддержку реформ блока обороны и безопасности.
Напомним, Данилюк обсудил реформу СБУ со стратегическими советниками высокого уровня.