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Данилюк обговорив реформу СБУ зі стратегічними радниками високого рівня

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч зі стратегічними радниками високого рівня МОУ (DRAB - Defence Reforms Advisory Board). У зустрічі взяли участь представники від Канади, Швеції, Німеччини, Литви, Польщі, Великої Британії та США, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО України.

Так, повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, імплементацію реформ у секторі безпеки і оборони України, зокрема, реформу Служби Безпеки України. Також сторони окреслили перспективи співпраці в рамках Консультативної ради з оборонної реформи, зокрема, щодо питань модернізації Збройних сил України.

Секретар РНБО подякував представникам Консультативної ради за поради та пропозиції і запевнив у чіткому векторі команди Президента України щодо реформування силових органів та, зокрема, Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Данилюк обговорив із главою МЗС Молдови питання енергетичної безпеки.

Українські Національні Новини

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