Данилюк обговорив реформу СБУ зі стратегічними радниками високого рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч зі стратегічними радниками високого рівня МОУ (DRAB - Defence Reforms Advisory Board). У зустрічі взяли участь представники від Канади, Швеції, Німеччини, Литви, Польщі, Великої Британії та США, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО України.
Так, повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, імплементацію реформ у секторі безпеки і оборони України, зокрема, реформу Служби Безпеки України. Також сторони окреслили перспективи співпраці в рамках Консультативної ради з оборонної реформи, зокрема, щодо питань модернізації Збройних сил України.
Секретар РНБО подякував представникам Консультативної ради за поради та пропозиції і запевнив у чіткому векторі команди Президента України щодо реформування силових органів та, зокрема, Збройних сил України.
Нагадаємо, раніше Данилюк обговорив із главою МЗС Молдови питання енергетичної безпеки.