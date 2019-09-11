Данилюк обсудил реформу СБУ со стратегическими советниками высокого уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу со стратегическими советниками высокого уровня МОУ (DRAB - Defence Reforms Advisory Board). Во встрече приняли участие представители от Канады, Швеции, Германии, Литвы, Польши, Великобритании и США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.
Так, сообщается, что во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Украине, имплементацию реформ в секторе безопасности и обороны Украины, в частности, реформу Службы безопасности Украины. Также стороны определили перспективы сотрудничества в рамках Консультативного совета по оборонной реформы, в частности, вопросам модернизации Вооруженных сил Украины.
Секретарь СНБО поблагодарил представителей Консультативного совета за советы и предложения и заверил в четком векторе команды Президента Украины по реформированию силовых органов и, в частности, Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее Данилюк обсудил с главой МИД Молдовы вопрос энергетической безопасности.