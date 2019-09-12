Данилюк обговорив безпеку на Донбасі з колишніми секретарем НАТО та послом США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк обговорив безпекову ситуацію на Донбасі з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном та колишнім Послом США Александером Расселом Вершбоу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО України.
“Під час зустрічі співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, питання співпраці України з країнами НАТО, а також ініціативи української влади щодо реформування сектору безпеки й оборони”, — йдеться в повідомленні.
Расмуссен привітав українську сторону з імплементацією реформ та висловив підтримку у подальшій співпраці. Данилюк у свою чергу подякував співрозмовникам за стратегічне співробітництво та підтримку реформ оборонно-безпекового блоку.
Нагадаємо, Данилюк обговорив реформу СБУ зі стратегічними радниками високого рівня.