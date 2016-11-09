Д.Трамп призвал американский народ объединиться
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Республиканец Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, призвал нацию к объединению. Об этом он сказал в своей речи, передает УНН.
"Пришло время объединиться как единый народ", - сказал Д.Трамп
Также он пообещал "каждому жителю на нашей земле, я буду президентом для всех американцев".
Кроме того, Д.Трамп заявил о благодарности оппоненту от демокартив Хиллари Клинтон за ее служение США.
Д.Трамп получил 288 голосов, тогда как Х.Клинтон - 215, согласно прогнозам CNN.
Напомним, 8 ноября в США выбирали президента, а также часть конгресса.