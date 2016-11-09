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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Д.Трамп закликав американський народ об'єднатися

Д.Трамп закликав американський народ об'єднатися

Київ • УНН

 • 9222 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Республіканець Дональд Трамп, який отримав перемогу на виборах президента США, закликав націю до об'єднання. Про це він сказав у своїй промові, передає УНН.

"Настав час об'єднатись як єдиний народ", - сказав Д.Трамп

Також він пообіцяв "кожному жителю на нашій землі, я буду президентом для всіх американців".

Крім того, Д.Трамп заявив про подяку опоненту від демокартів Хілларі Клінтон за її за службу США.

Д.Трамп отримав 288 голосів, тоді як Х.Клінтон - 215, згідно з прогнозами CNN.

Нагадаємо, 8 листопада у США обирали президента, а також частину конгресу.

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