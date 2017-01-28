Д.Трамп начал переговоры с А.Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете начал переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН.
"... Разговаривает с канцлером Германии Меркель в Овальном кабинете. Один из телефонных разговоров с главами правительств", - написал Ш.Спайсер.
. @POTUS Speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0- Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома отметил, что Д.Трамп уже провел разговор с премьером Японии Синдзо Абэ.
"... Пригласил его на встречу в Белом доме 10 февраля", - написал пресс-секретарь.
During call with Japanese Prime Minister Abe @POTUS invited him to a meeting at White House on February 10th- Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.
Напомним, сегодня Д.Трамп проведет телефонный разговор с В.Путиным.
При этом у Д.Трампа также запланированы беседы с премьером Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.