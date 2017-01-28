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Д.Трамп начал переговоры с А.Меркель

Д.Трамп начал переговоры с А.Меркель

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете начал переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН.

"... Разговаривает с канцлером Германии Меркель в Овальном кабинете. Один из телефонных разговоров с главами правительств", - написал Ш.Спайсер.

. @POTUS Speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0

- Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома отметил, что Д.Трамп уже провел разговор с премьером Японии Синдзо Абэ.

"... Пригласил его на встречу в Белом доме 10 февраля", - написал пресс-секретарь.

During call with Japanese Prime Minister Abe @POTUS invited him to a meeting at White House on February 10th

- Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

Напомним, сегодня Д.Трамп проведет телефонный разговор с В.Путиным.

При этом у Д.Трампа также запланированы беседы с премьером Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

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