Д.Трамп начал переговоры с А.Меркель

"... Разговаривает с канцлером Германии Меркель в Овальном кабинете. Один из телефонных разговоров с главами правительств", - написал Ш.Спайсер.

. @POTUS Speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0

- Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома отметил, что Д.Трамп уже провел разговор с премьером Японии Синдзо Абэ.

"... Пригласил его на встречу в Белом доме 10 февраля", - написал пресс-секретарь.

During call with Japanese Prime Minister Abe @POTUS invited him to a meeting at White House on February 10th

- Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

Напомним, сегодня Д.Трамп проведет телефонный разговор с В.Путиным.

При этом у Д.Трампа также запланированы беседы с премьером Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.