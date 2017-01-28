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Д.Трамп розпочав переговори із А.Меркель

Д.Трамп розпочав переговори із А.Меркель

Київ • УНН

 • 12942 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті розпочав перемовини із канцлером ФРН Ангелою Меркель. Про це в Twitter написав прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН.

"...розмовляє із канцлером Німеччини Меркель в Овальному кабінеті. Одна із телефонних розмов із главами урядів", - написав Ш.Спайсер.

.@POTUS speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0

— Sean Spicer (@PressSec) 28 січня 2017 р.

Крім того, прес-секретар Білого дому відзначив, що Д.Трамп уже провів розмову із прем'єром Японії Сіндзо Абе.

"...запросив його на зустріч у Білому домі 10 лютого", - написав прес-секретар.

During call with Japanese Prime Minister Abe @POTUS invited him to a meeting at White House on February 10th

— Sean Spicer (@PressSec) 28 січня 2017 р.

Нагадаємо, сьогодні Д.Трамп проведе телефонну розмову з В.Путіним.

При цьому у Д.Трампа також заплановані розмови з прем’єром Японії Сіндзо Абе, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і прем’єром Австралії Малькольмом Тернбуллом.

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